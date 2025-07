Tribunal chinês condena japonês a mais de três anos de prisão por espionagem

A identidade do detido não foi divulgada oficialmente, mas, segundo a agência japonesa Kyodo, trata-se de um homem na casa dos 60 anos, funcionário da empresa farmacêutica japonesa Astellas Pharma Inc.

O cidadão japonês estava detido desde março de 2023. As autoridades chinesas formalizaram a acusação em agosto do mesmo ano e realizaram a primeira audiência em novembro, sem que fossem tornados públicos detalhes do processo.

O Tribunal Popular Intermédio nº 2 de Pequim, responsável pela sentença, não emitiu qualquer comunicado oficial após a leitura da decisão.

De acordo com a Kyodo, o embaixador japonês na China, Kenji Kanasugi, esteve presente na sessão, mas os jornalistas japoneses não foram autorizados a assistir ao julgamento.

Num comunicado, a embaixada do Japão classificou a condenação como "lamentável" e sublinhou que estas detenções representam "um dos maiores obstáculos à melhoria dos intercâmbios interpessoais e da perceção mútua entre o Japão e a China".

Desde a entrada em vigor da Lei da Contraespionagem na China, em 2014, um total de 17 cidadãos japoneses foram detidos por alegadas atividades de espionagem, segundo a Kyodo. Cinco continuam detidos no país, incluindo o condenado neste caso.

JPI // CAD

Lusa/Fim