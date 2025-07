Tribunal confirma absolvição de patrão da Samsung

A última instância rejeitou um recurso da acusação e manteve a decisão de um tribunal do distrito central de Seul, que em fevereiro de 2024 absolveu Lee Jae-yong, dos crimes de fraude contabilística, gestão desonesta, perjúrio e manipulação de ativos.

O Supremo Tribunal concordou que não havia provas suficientes para sustentar as acusações e que várias provas recolhidas pelos investigadores não eram válidas por terem sido obtidas ilegalmente.

Os procuradores sul-coreanos tinham originalmente pedido cinco anos de prisão e uma multa de 500 milhões de won (cerca de 348 mil euros) para Lee Jae-yong.

A decisão de hoje encerra assim um processo judicial que durou quase cinco anos e que ensombrou o maior conglomerado da Coreia do Sul, uma vez que, além de Lee, foram acusados, e absolvidos, outros 13 executivos.

O herdeiro e patrão da Samsung foi acusado de estar por trás de movimentos para inflacionar artificialmente o valor de uma das duas empresas envolvidas na fusão, a Cheil Industries, e fazer o contrário com a outra empresa, a Samsung C&T, algo que gerou perdas para outros investidores.

A equipa de defesa de Lee declarou aos meios de comunicação locais, após o anúncio do veredicto, que "a decisão do Supremo Tribunal confirma que a fusão com a Samsung C&T e as práticas contabilísticas da Samsung Biologics eram legais".

O tribunal da instância inferior considerou que Lee não tinha "intenção de prejudicar os acionistas" através da fusão, indicou na altura a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

De acordo com detratores do herdeiro, a fusão destinava-se a garantir uma suave transferência de poder para Lee, descendente da família fundadora da Samsung, acrescentou a Yonhap.