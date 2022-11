Tribunal Constitucional recebeu diploma que retira Interpol e Europol da esfera da Polícia Judiciária

O Presidente da República enviou para o Tribunal Constitucional o diploma que retira a Interpol e a Europol da esfera da Polícia Judiciária. Marcelo Rebelo de Sousa entende que pode ser comprometida a autonomia do Ministério Público já que a Europol e a Interpol passam a estar na alçada do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna.