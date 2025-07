Tribunal Constitucional suspende primeira-ministra da Tailândia

De acordo com um comunicado, os juízes votaram unanimemente para aceitar uma petição, apresentada por cerca de 30 senadores conservadores, que acusam Shinawatra de "grave violação ética".

Em meados de junho, foi divulgada uma conversa com o ex-primeiro-ministro do Camboja e atual presidente do Senado, Hun Sen, em que Paetongtarn Shinawatra questionava o papel de um alto comandante do exército tailandês, no contexto de um conflito fronteiriço entre os dois países.

Os juízes aprovaram também, por sete votos a favor e dois contra, a suspensão de Shinawatra, que vigorará "até à decisão [final] do Tribunal Constitucional", o que poderá demorar várias semanas ou mesmo meses, segundo o comunicado.

"Aceito a decisão do tribunal", disse hoje a primeira-ministra aos jornalistas, em frente ao Palácio do Governo, em Banguecoque.

"Quero reafirmar que sempre foi minha intenção agir no melhor interesse do meu país", acrescentou Paetongtarn Shinawatra.

O vice-primeiro-ministro Suriya Jungrungruangkit deverá tornar-se o primeiro-ministro interino, embora não haja ainda qualquer confirmação oficial.

A China manifestou hoje a esperança de que a Tailândia consiga manter a "estabilidade", na sequência da decisão do Tribunal Constitucional. "Como vizinho amigo, esperamos que a Tailândia mantenha a sua estabilidade e desenvolvimento", afirmou Mao Ning, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, numa conferência de imprensa.

Em 24 de junho, o rei Maha Vajiralongkorn ratificou uma remodelação ministerial, após o partido Bhumjaithai ter abandonado a coligação governamental, devido à chamada telefónica.

A remodelação resultou no afastamento do Governo do antigo vice-primeiro-ministro e ministro do Interior Anutin Charvirakul, líder do Bhumjaithai.

No dia seguinte, o partido anunciou que iria apresentar uma moção de censura contra a primeira-ministra no Parlamento, em 03 de julho.

Shinawatra enfrenta também investigações por uma alegada violação de ética por parte do agência anticorrupção da Tailândia, cuja decisão também pode levar à sua destituição.

No sábado, milhares de manifestantes juntaram-se na capital da Tailândia para exigir a renúncia da primeira-ministra.

Cerca de quatro mil manifestantes, segundo a agência de notícias France Press, encheram as ruas de Banquecoque, agitando bandeiras tailandesas e aplaudindo discursos, intercalados com gritos de indignação.

Também hoje, arrancou num tribunal da capital da Tailândia o julgamento de Thaksin Shinawatra, antigo primeiro-ministro e pai de Paetongtarn Shinawatra, acusado de difamar a monarquia.