Tribunal Constitucional suspende sessão decisiva no parlamento catalão

RTP05 Out, 2017, 15:32 / atualizado em 05 Out, 2017, 17:58 | Mundo

A suspensão ocorre após este tribunal ter admitido um recurso apresentado na quinta-feira pelo Partido Socialista da Catalunha (PSC), na sequência da convocação da sessão parlamentar.



O recurso apresentado pelos socialistas catalães - opositores do movimento de secessão - adverte especificamente que a convocação da sessão plenária implicaria "ignorar a suspensão proveniente do Tribunal Constitucional" sobre a Lei do Referendo.



A referida lei, aprovada em 6 de setembro e suspensa pelo Constitucional, refere que em caso de vitória do "sim" no referendo independentista, "nos dias seguintes à proclamação dos resultados por parte da comissão eleitoral será celebrada uma sessão no parlamento para efetuar a declaração formal de independência da Catalunha".



Na leitura do Tribunal Constitucional, mediante a apresentação do recurso, a declaração de independência pela Catalunha "seria uma violação à Constituição".



No início da semana, o presidente do Governo regional da Catalunha tinha anunciado a intenção de marcar presença na sessão plenária do parlamento regional, na próxima segunda-feira. Carles Puigdemont pretendia legitimar os resultados e consequências do referendo independentista, considerado ilegal por Madrid, e que se realizou no passado dia 1 de outubro.



O único ponto da ordem de trabalhos desta sessão que agora foi suspensa não menciona especificamente a declaração unilateral de independência, prometida por Puigdemont, a esquerda radical da assembleia regional que apoia e está coligada ao governo catalão, já tinha assegurado que a "república catalã" seria proclamada nesse dia.



De igual forma, o líder regional prometeu deixar em cima da mesa a declaração unilateral da independência da Catalunha, na sequência do referendo de domingo.



Nesta consulta popular, que também tinha sido suspensa e declarada ilegal pelo Tribunal Constitucional espanhol, mas que acabou por ser levada a cabo, terão participado 2,2 milhões de pessoas num total de 5,3 milhões (ou seja, cerca de 42% de afluência às urnas), com 90% dos votos a favor da independência, segundo revelou o Governo regional da Catalunha.

"Retorno à legalidade"

A decisão do Tribunal Constitucional de Espanha é comunicada no mesmo dia em que o chefe do executivo espanhol, Mariano Rajoy, pediu às autoridades catalãs que renunciem à declaração unilateral de independência.



Em entrevista à agência espanhola Efe, o chefe de governo apelou a Puigdemont para que regresse à legalidade e para que exclua "o mais rapidamente possível" o seu projeto de delcaração unilateral de independência.



"A melhor solução, e acho que todos nós concordamos, é o retorno à legalidade, que é que todas aquelas pessoas e governantes que decidiram por sua própria conta e risco liquidar a lei e colocar-se fora dela, retornem à legalidade", disse Mariano Rajoy.



Assegurando que, perante a situação na Catalunha, fará "o que pensa que deve fazer, o que acha melhor para a Espanha e no momento que pareça mais apropriado", o chefe de Governo mostrou-se convencido de que esta situação será superada.



"Vou ouvir todos, mas a decisão pertence-me", acrescentou.

"A minha detenção é possível"

As declarações de Rajoy surgem num contexto muito tenso entre as autoridades regionais e nacionais. Se no domingo o referendo ficou marcado pelos confrontos entre polícia e manifestantes, com um balanço de mais de 900 feridos, os dias seguintes foram de manifestações e protestos, incluindo uma greve geral, na terça-feira.



O rei espanhol fez mesmo uma declaração ao país na sequência dos eventos, acusando as autoridades da Catalunha de "comportamento irresponsável" e de "quebrarem os princípios democráticos do Estado de direito". Felipe VI disse ainda que as autoridades catalãs estão a atuar com "uma deslealdade inadmissível" e que as pretensões independentistas estariam a "defraudar a harmonia e a convivência" não só em Espanha, mas na própria sociedade catalã.



No dia seguinte, Carles Puigdemont respondia ao monarca espanhol, acusando-o de se colar ao discurso e às posições assumidas pelo chefe de Governo, ignorando "deliberadamente" o povo catalão. O responsável considerou ainda que Felipe VI "perdeu a oportunidade de se dirigir a todos os cidadãos" e que a sua posição "dececionou muitas pessoas na Catalunha".



Esta quinta-feira, Carles Puigdemont confessou que não exclui neste momento a possibilidade de vir a ser detido pelo Governo espanhol. Em declarações ao jornal alemão Bild, o chefe de governo catalão considerou que nada do que Madrid fizesse agora o poderia "surpreender", mas que a sua detenção seria um ato "bárbaro".



Na terça-feira, Carles Puigdemont confirmava à BBC que se mantinha firme no caminho traçado pelo referendo e que a declaração unilateral de independência aconteceria "nos próximos dias". O líder do governo catalão avisou ainda que uma eventual atuação de Madrid com recurso à perda de independência da região, prevista pelo artigo 155 da Constitução espanhola, seria um "erro final".



c/ Lusa