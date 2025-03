Tribunal da UE confirma multa a cartel de sete bancos de investimento

Segundo um comunicado hoje divulgado, o Tribunal Geral deu razão ao executivo comunitário na conclusão de que sete bancos de investimento - o UBS, a Natixis, o UniCredit, o Nomura, o Bank of America, o Portigon (anteriormente WestLB) e o NatWest (anteriormente Royal Bank of Scotland) - participaram, entre janeiro de 2007 e novembro de 2011, num cartel, colaborando e trocando informações para obter vantagens concorrenciais no âmbito da emissão, colocação ou negociação de ODPE.

Situação que teve impacto em todo o mercado do Espaço Económico Europeu (EEE).

A Comissão aplicou multas no montante total de 371 milhões de euros ao Nomura, ao UBS e ao UniCredit, tendo agora o tribunal reduzido a do primeiro de 129,5 milhões de euros para 125,6 milhões e da do terceiro de 69,4 milhões para 65 milhões de euros.