Tribunal de Malta absolve empresário do homicídio de uma jornalista





No ano passado, outros dois homens foram sentenciados a prisão perpétua, considerados cúmplices no homicídio.



A morte da jornalista de 53 anos, a 16 de outubro de 2017, na sequência da explosão de uma bomba no carro alugado que conduzia, chocou a Europa e desencadeou um escândalo político e judicial no país.



Em 2021, o Parlamento Europeu criou o Prémio de Jornalismo Daphne Caruana Galizia, destinado a "recompensar um jornalismo de excelência" e os "princípios fundamentais" da União Europeia.

O empresário foi julgado, na capital, Valeta, por cumplicidade no homicídio de Daphne Caruana ⁠Galizia e associação criminosa.As buscas tinham como alvo pessoas do círculo próximo do então primeiro-ministro, Joseph Muscat, a oposição e outros membros empresariais de Malta.“Nove anos após o assassinato brutal de Daphne, as falhas institucionais que permitiram o seu homicídio continuam por resolver e por reformar”, mencionou a família da jornalista em comunicado., concluiu.O empresário, que só em 2019 foi detido e indiciado pelos crimes em 2021, rejeitou todas as denúncias.Vincent Muscat, conhecido no meio do crime organizado e sem qualquer relação com o ex-primeiro ministro apesar do apelido em comum, declarou-se culpado em 2021 pelo seu papel no assassinato e foi condenado a 15 anos de prisão.