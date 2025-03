Tribunal de recurso autoriza administração Trump a suspender entrada de novos refugiados

A ordem restringiu uma decisão de um juiz federal de Seattle que considerou que o programa de admissão deveria devia ser reiniciado.

O painel de três juízes do Tribunal de Apelações do 9º Circuito dos EUA defendeu que o Presidente tem o poder de restringir a entrada de pessoas no país, apontando para uma decisão do Suprema Tribunal de 2018 que mantém a proibição de Donald Trump de permitir a entrada de migrantes provenientes de vários países, principalmente muçulmanos, durante seu primeiro mandato.

Os refugiados que foram aprovados condicionalmente pelo governo antes da ordem de Trump de suspender o programa de refugiados ainda devem ser autorizados a se reinstalar, interpretam os juízes.

O painel decidiu sobre um recurso de emergência de uma decisão do juiz distrital dos EUA Jamal Whitehead, que considerou que a autoridade do Presidente para suspender as admissões de refugiados não é ilimitada e que Trump não pode anular a lei aprovada pelo Congresso que estabelece o programa.

Whitehead apontou para relatos de refugiados retidos em locais perigosos, famílias separadas de parentes nos EUA e pessoas que venderam todos os seus bens para viajar para os EUA que foram posteriormente cancelados.

Melissa Keaney, advogada do Projeto Internacional de Assistência aos Refugiados, aplaudiu as partes da decisão que o tribunal de recurso deixou intactas.

"Congratulamo-nos com este alívio contínuo para dezenas de milhares de refugiados que terão agora a oportunidade de recomeçar as suas vidas nos Estados Unidos", afirmou.

Whitehead, que foi nomeado pelo Presidente democrata Joe Biden, também emitiu uma segunda ordem na terça-feira bloqueando o cancelamento de contratos de reassentamento de refugiados.

A ordem de Trump disse que o programa de refugiados - uma forma de migração legal para os EUA para pessoas deslocadas por guerra, desastre natural ou perseguição - seria suspensa porque as cidades e comunidades foram tributadas por "níveis recordes de migração" e não tinham a capacidade de "absorver um grande número de migrantes e, em particular, refugiados".

Segundo a administração, há 600.000 pessoas a serem processadas para virem para os EUA como refugiados em todo o mundo.

O Departamento de Justiça argumentou que a ordem estava dentro da autoridade de Trump.

Apesar do apoio de longa data de ambos os principais partidos políticos à aceitação de refugiados cuidadosamente examinados, o programa tornou-se politizado nos últimos anos.

Trump também o suspendeu temporariamente durante seu primeiro mandato e, em seguida, diminuiu drasticamente o número de refugiados que poderiam entrar nos EUA a cada ano.

Os queixosos disseram que Trump não demonstrou como a entrada desses refugiados seria prejudicial para os EUA.

Incluem o Projeto Internacional de Assistência aos Refugiados em nome do Serviço Mundial da Igreja, a agência judaica de reinstalação de refugiados, os Serviços Comunitários Luteranos do Noroeste e refugiados individuais e membros da família.

As instituições disseram que sua capacidade de fornecer serviços críticos aos refugiados, incluindo aqueles que já estão nos EUA, foi severamente inibida pela ordem de Trump.