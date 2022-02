Tribunal de Recurso timorense rejeita recurso de candidato presidencial Luis Tilman

"Acordam os juízes (...) em julgar deserto o recurso apresentado pelo representante da candidatura de Luis Alves Tilman, por falta de alegação", refere o acórdão, assinado por Jacinta da Costa, Maria Natércia Pereira e Duarte Tilman Soares.

A decisão do coletivo de juízes do Tribunal de Recurso implica que se mantém a deliberação inicial deste tribunal, anunciada esta semana, e que certifica e valida apenas 16 candidaturas às eleições presidenciais de março, rejeitando a de Luis Tilman.

Fonte do Tribunal de Recurso confirmou à Lusa que o sorteio da ordem dos candidatos no boletim de voto se realiza na sede do órgão às 10:00 de quinta-feira, hora local (01:00 hora de Lisboa).

Aquando da sua decisão inicial de não validar a candidatura de Luis Tilman, o tribunal sublinhou que o candidato não conseguiu completar o total mínimo exigido de apoiantes por município (pelo menos 100), sendo que o fator determinante é o local de recenseamento dos eleitores e não o seu local de nascimento.

Na sua decisão de hoje, os juízes referem ter solicitado à candidatura de Luis Tilman que apresentasse uma lista adicional de 804 proponentes válidos, faltando apoiantes válidos de cinco municípios e da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA).

Tilman submeteu ao tribunal mais 1.136 assinaturas de apoiantes, sendo que vários ou não estavam nos cadernos eleitorais, foram eliminados por morte ou registos duplos e estavam em duplicado na lista do próprio candidato.

Assim, não foram preenchidos os 100 apoiantes mínimos exigidos nos municípios de Liquiçá, Manufahi e Viqueque, pelo que "não se admite a candidatura de Luis Alves Tilman".

Notificado da decisão, o candidato apresentou um recurso em que considera "não concordar" com a decisão do tribunal, mas sem que tenha apresentado "qualquer fundamento de impugnação da decisão recorrida", motivo pelo qual o tribunal considerou o recurso "deserto".

Confirma-se assim que as eleições de 2022 serão as mais concorridas de sempre, `batendo` as de 2012, quando se apresentaram 12 candidatos, sendo ainda as com mais mulheres a apresentarem-se, quatro -- Ângela Freitas, Armanda Berta dos Santos, Isabel Ferreira e Milena Pires -, igualando num único sufrágio o total de mulheres que se apresentaram em todos os anteriores quatro atos eleitorais.

Na votação de 19 de março haverá a estreia de 12 candidatos que nunca se apresentaram nas presidenciais, fazendo aumentar para 35 o total de timorenses que já foram candidatos desde as primeiras eleições, em 2002, que foram também as que tiveram menos candidatos, apenas dois: Francisco Xavier do Amaral e Xanana Gusmão.

A lista final de candidatos admitidos, por ordem alfabética é a seguinte:

1 - Anacleto Ferreira

2 - Angela Freitas

3 - Antero Benedito da Silva

4 - Armanda Berta dos Santos

5 - Constâncio Pinto

6 - Felizberto Araújo Duarte

7 - Francisco Guterres Lú-Olo

8 - Hermes da Rosa Correia Barros

9 - Isabel Ferreira

10 - José Ramos-Horta

11 - Lere Anan Timur

12 - Mariano Assanami Sabino

13 - Martinho Gusmão

14 - Milena Pires

15 - Rogério Lobato

16 - Virgilio Guterres

A primeira volta das eleições presidenciais decorre em 19 de março, com a campanha a decorrer na primeira quinzena desse mês.