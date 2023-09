Tribunal Eleitoral da Guatemala bloqueia suspensão do partido vencedor das presidenciais

A decisão do STE surge na mesma semana em que o Registo de Cidadãos do mesmo tribunal suspendeu o partido social-democrata Movimento Semente de forma provisória, por ordem do juiz criminal Fredy Orellana, a pedido do Ministério Público, que está a investigar se houve irregularidades na recolha de assinaturas para a formação do partido.

O tribunal anunciou que a decisão hoje conhecida vigora até ao fim do período eleitoral, a 31 de outubro.

A lei eleitoral da Guatemala não permite a suspensão de um partido durante o período eleitoral.

Cerca de 4.000 guatemaltecos manifestaram-se no sábado contra o "golpe de Estado" denunciado pelo Presidente eleito, que acusa a Procuradoria-Geral de levar a cabo um plano para impedir que tome posse em janeiro.

O protesto decorreu na praça central da capital da Guatemala, em frente ao Palácio Nacional da Cultura, sede do Governo liderado por Alejandro Giammattei.

Gritando "Fora golpistas!", a maioria dos manifestantes exigiu a demissão da procuradora-geral, Consuelo Porras.

A manifestação ocorreu depois de Arévalo, eleito à segunda volta das eleições presidenciais, realizada a 20 de agosto, ter advertido na sexta-feira publicamente de que estava em curso "um golpe de Estado" contra ele, para impedir que assuma a Presidência da República no próximo dia 14 de janeiro.

A denúncia do Presidente eleito, do partido social-democrata Movimento Semente, surge na mesma semana em que a Junta Diretiva do Congresso, presidida pelo partido no poder, o Vamos, de Giammattei, suspendeu o seu partido político.

A cerimónia de posse do novo chefe de Estado da Guatemala está agendada para 14 de janeiro de 2024, para um mandato de quatro anos, o primeiro na história do país com um Governo social-democrata.