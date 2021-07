Tribunal Europeu aceita proibição de lenços de cabeça no trabalho

Duas mulheres muçulmanas, depois de começarem a usar o lenço que cobre o cabelo, segundo o preceito islâmico, foram suspensas no emprego. Apresentaram queixa mas o tribunal prenunciou-se a favor do empregador., lê-se no documento do tribunal, citado pela Reuters."No entanto,, os tribunais nacionais podem ter em conta o contexto específico do seu Estado-Membro e, em particular, medidas nacionais mais favoráveis sobre a proteção da liberdade de religião", acrescenta o documento.

Os documentos judicias comprovam todas as etapas deste processo, incluindo o momento da suspensão.



Já em 2017, o tribunal da UE em solo luxemburguês se pronunciara a favor da possibilidade de as empresas proibirem o uso de lenços islâmicos e outros símbolos religiosos visíveis sob certas condições.



A polémica sobre as marcas religiosas do vestuário, como o uso do hijab, continua acesa na União Europeia, afetando a integração dos muçulmanos.