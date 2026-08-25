Mundo
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ordena libertação de opositor turco
O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pediu esta terça-feira à Turquia para devolver à liberdade Osman Kavala, um opositor do presidente Tayyp Erdogan.
Osman Kavala está detido desde 2017, depois de ter sido condenado a pena de prisão perpétua por alegada tentativa de derrubar o Governo.
No entanto, o Tribunal Europeu declarou "nula e sem efeito" esta decisão da justiça turca.
José Pedro Tavares, correspondente da RTP Antena 1
No entanto, o Tribunal Europeu declarou "nula e sem efeito" esta decisão da justiça turca.
José Pedro Tavares, correspondente da RTP Antena 1