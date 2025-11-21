Tribunal mantém 28 anos de prisão para português por abuso sexual em Ourense

As vítimas tinha à data dos crimes 12 e 13 anos, noticiou hoje a agência Europa Press.

Entre maio de 2022 e abril de 2023, o português abusou das meninas "inúmeras vezes e praticamente todos os dias, aproveitando-se da confiança absoluta" que a sua companheira depositava nele - estavam juntos há mais de dez anos - quando as deixava aos seus cuidados.

O homem aproveitava-se de estar sozinho com as meninas em casa para as tocar de forma inapropriada e até mesmo penetrá-las vaginalmente.

Em abril de 2023, uma das meninas contou à mãe o que se passava, e o arguido, após uma discussão com a sua então companheira, na qual alegou que era ela quem ia para a cama com ele, saiu de casa.

A mãe apresentou queixa dois dias depois, e o homem, após a sua detenção, foi mantido sob custódia.

O Tribunal Superior de Justiça da Galiza (TSXG) rejeitou o recurso do condenado contra a sentença do Tribunal Provincial de Ourense, que impôs uma pena de prisão de 14 anos por cada uma das duas acusações de abuso sexual continuado contra menores de 16 anos, além de o proibir de se aproximar ou comunicar com as vítimas durante 24 anos.