Tribunal norte-americano autoriza venda de pílula abortiva, mas com restrições

Foto de James Yarema / Unsplash

A administração de Joe Biden tinha apresentado um recurso contra a decisão de um juiz do Texas, a ordenar a suspensão da venda de uma pílula que provoca aborto. Agora o tribunal vem dizer que o medicamento abortivo pode continuar à venda, ainda que com algumas restrições.