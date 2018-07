Tribunal ordena libertação de Lula da Silva, justiça revoga decisão

Andreia Martins - RTP08 Jul, 2018, 16:39 / atualizado em 08 Jul, 2018, 20:05 | Mundo

O dia no Brasil ficou marcado pelas decisões e contra decisões da justiça que foram tomadas ao longo do dia sobre a libertação de Lula da Silva para que, no final, tudo ficasse aparentemente na mesma. No jornal Estadão descreve o que se passou esta tarde como um autêntico "embate jurídico".







O confronto começou às primeiras horas da tarde, no momento em que foi determinada a libertação do ex-Presidente brasileiro pelo Tribunal de Porto Alegre, depois de o juiz de serviço, Rogério Favreto, ter aceitado o pedido de habeas corpus, apresentado pela defesa de Lula da Silva na passada sexta-feira.







Logo depois de ter sido anunciada esta decisão, o juiz Sérgio Moro considerou que o juiz desembargador que ordenou a libertação de Lula da Silva não tinha autoridade para o fazer.







"O Desembargador Federal plantonista, com todo respeito, é autoridade absolutamente incompetente para sobrepor-se à decisão do Colegiado da 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) e ainda do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)", escreveu Sérgio Moro num despacho.



Relator do processo revoga decisão





Horas mais tarde, o desembargador Gebran Neto, relator dos processos da Operação Lava Jato em segunda instância, determinava que a primeira ordem emitida não poderia ser cumprida pela polícia, ao revogar a decisão de Rogério Favretto.







"Determino que a autoridade coatora e a Polícia Federal do Paraná se abstenham de praticar qualquer ato que modifique a decisão colegiada da 8ª Turma", refere o texto assinado por Gebran.







Também a Procuradoria-Geral da República se manifestou após as várias decisões através de uma nota onde "confirma a posição da instituição em favor da execução da sentença condenatória" do antigo chefe de Estado brasieliro.







“A Procuradoria-Geral da República está atuando em conjunto com o Ministério Público Federal na 4.ª Região, dando todo suporte, e confirmando a posição da instituição em favor da execução da sentença condenatória após a confirmação pelo Tribunal, esgotando o duplo grau de jurisdição”, pode ler-se no documento.



Favreto ordenou libertação duas vezes





O primeiro despacho deste domingo em que se aceitava o pedido de habeas corpus e a consequente libertação do ex-Presidente brasileiro partiu do desembargador federal Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).







Depois da nota emitida por Sérgio Moro, o juiz desembargador Rogério Favreto voltou a emitir um novo despacho, onde reitera a decisão de libertar o ex-Presidente.







Luís Baila, correspondente da RTP no Brasil, acompanhou os últimos desenvolvimentos após a decisão do juiz desembargador, anunciada este domingo.















O correspondente da RTP recorda que o tribunal que hoje ditou inicialmente a libertação de Lula da Silva foi o mesmo que o condenou há três meses, em segunda instância, a 12 anos e um mês de prisão.







Sérgio Moro foi o juiz responsável pela condenação de Lula da Silva em primeira instância e considera agora que o juiz desembargador Rogério Favreto não tem competência para questionar decisões que foram tomadas por tribunais superiores, pelo que a libertação não poderá decorrer.







Sérgio Moro condenou Lula da Silva a oito anos e seis meses de prisão em junho do ano passado. Em abril, o TRF-4 (8ª Turma) confirmou a decisão em segunda instância e aumentou a pena para doze anos e um mês.

Globo destaca que este juiz já foi filiado no PT, o partido de Lula da Silva, e que se desfiliou ao assumir funções no tribunal. O Estadão refere ainda que Favreto pertenceu ao partido entre 1991 e 2010, tendo sido assessor da Casa Civil no Governo de Lula da Silva e do Ministério da Justiça, também no executivo do ex-Presidente.





A imprensa brasileira destaca ainda que Rogério Favreto foi o único juiz que, em setembro de 2016, votou a favor da abertura de um processo administrativo disciplinar contra o juiz Sérgio Moro, pedindo o seu afastamento até conclusão das investigações.