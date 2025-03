Tribunal ordena prisão de rival político do presidente da Turquia

Acusado de corrupção e terrorismo, Imamoglu, principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan, foi levado no sábado à noite com 90 dos seus coarguidos para o tribunal de Caglayan, em Istambul.

Imamoglu foi ouvido duas vezes durante a noite pelo tribunal, para onde foi transportado sob forte presença policial, segundo a agência francesa AFP.

Antes da decisão do tribunal, o Ministério Público da Turquia solicitou que Ekrem Imamoglu ficasse em prisão preventiva por alegações de corrupção e ligação a grupos terroristas.



Dezenas de milhares de pessoas concentraram-se no sábado, pela quarta noite consecutiva, em frente à autarquia de Istambul para apoiar Imamoglu.



A multidão tornou-se ainda mais densa e numerosa, invadindo os comboios do metro e os arredores congestionados do edifício da Câmara Municipal, agitando bandeiras e cartazes que expressavam a sua ira: "Os ditadores são cobardes", "O AKP (partido no poder) não nos vai silenciar".

Apesar das restrições de acesso, mais de mil pessoas aglomeraram-se durante a noite nas imediações do tribunal de Caglayan, protegido por um forte dispositivo policial.Caso seja condenado, Imamoglu será substituído no cargo por um administrador nomeado pelo Estado.



Destacada em grande número, a polícia começou a dispersar a manifestação pouco depois das 00h00 (22h00 de sábado em Lisboa), usando gás lacrimogéneo e granadas de aturdimento, depois de alguns incidentes com jovens manifestantes.



Em Ancara, a capital, os manifestantes foram repelidos com canhões de água, e em Esmirna, a terceira maior cidade do país, a polícia bloqueou os estudantes que tentavam marchar até às instalações do partido AKP, no poder.



O presidente Erdogan, dirigindo-se no sábado à noite aos membros do seu partido, acusou a oposição de ter feito "tudo o que era possível nos últimos quatro dias para perturbar a paz da nação e dividir o povo".



O governo civil de Istambul prolongou até 26 de março a proibição de manifestações em vigor desde quarta-feira e impôs novas restrições à entrada na cidade.

c/ Lusa