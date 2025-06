Tribunal permite a Trump manter controlo sobre a Guarda Nacional da Califórnia

É uma vitória temporária importante da Administração em Washington frente ao governador da Califórnia, Gavin Newsom, que tinha interposto um processo legal para recuperar o controlo da Guarda Nacional do estado, enviada para Los Angeles quando deflagraram protestos contra rusgas de imigração.

Segundo o tribunal de recurso, a Administração Trump apresentou razões suficientes para tomar o comando da Guarda Nacional do estado da Califórnia contra a vontade do governador, algo que é muito raro no país.

Trump argumentou que a mobilização foi necessária para restaurar a ordem em Los Angeles, enquanto Newsom e a mayor de Los Angeles, Karen Bass, também do Partido Democrata, disseram que a polícia local tinha a situação sob controlo.

O recolher obrigatório já foi levantado na baixa da cidade, onde decorreram os distúrbios.

A decisão agora tomada pelo tribunal de recurso não é final, mas estará em vigor enquanto o caso prossegue o seu caminho legal até ao desfecho.

Trump enviou 4.000 membros da Guarda Nacional e 700 fuzileiros para Los Angeles, que desde 06 de junho tem assistido a protestos em larga escala contra as rusgas da agência de imigração ICE (Immigration and Customs Enforcement) destinadas a expulsar do país imigrantes ilegais.

O Presidente chegou a afirmar que apoiaria a detenção do governador da Califórnia, depois de o seu chefe das fronteiras, Tom Homan, avisar que quem criasse obstáculos às rusgas de imigração seria preso.

Em resposta, Gavin Newsom desafiou Trump a fazê-lo: "vem buscar-me, durão", disse.

O braço de ferro entre Donald Trump e Gavin Newsom ganhou tanta visibilidade que o governador subiu bastante nas preferências dos eleitores democratas para potencial candidato às presidenciais de 2028.

De acordo com a nova sondagem da Morning Consult, Newsom saltou de 5% para 11% nas preferências dos democratas entre março e junho, mais do que duplicando a sua popularidade.

A ex-vice-presidente Kamala Harris continua na frente mas perdeu algum apoio: passou de 36% para 34%. O mesmo sucedeu com o ex-secretário dos Transportes Pete Buttigieg, que desceu de 10% para 7%.

Uma grande parte dos eleitores democratas quer escolhas alternativas (26%) e 16% mostra indecisão sobre quem apoiaria se as primárias fossem agora.

Há muito que se fala de uma candidatura de Gavin Newsom à presidência. O seu mandato como governador da Califórnia termina em 2026 e a resistência a Trump amplia a visibilidade das suas ambições presidenciais.

A agência ICE afirmou, entretanto, que vai continuar as suas rusgas em Los Angeles, independentemente dos protestos.

Esta quinta-feira, a equipa de beisebol Dodgers impediu que agentes de imigração entrassem no seu estádio, onde jogaram contra os San Diego Padres, e anunciou planos para ajudar as comunidades imigrantes da cidade.