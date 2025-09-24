Tribunal rejeita candidatura liderada pelo histórico PAIGC da Guiné-Bissau

O tribunal alega a impossibilidade de prazos para apreciar a candidatura que tem como protagonista Domingos Simões Pereira, que se propõe voltar a disputar a presidência da República com o atual chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló, para quem perdeu as eleições de 2019.

"É o absurdo a transformar-se em normal no nosso país", disse à Lusa Domingos Simões Pereira, em reação à decisão judicial que afasta, pela primeira vez, das eleições o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) que lidera a coligação PAI-Terra Ranka, a signatária da candidatura rejeitada.