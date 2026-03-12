Tribunal russo condena 15 pessoas a prisão perpétua por atentado em 2024

Os quatro autores, Chamsidine Faridouni, Dalerdjon Mirzoiev, Makhammadsobir Faizov e Saidakrami Ratchabolizoda, todos cidadãos do Tajiquistão, e os 11 cúmplices receberam a mesma sentença de prisão perpétua, como pedido pelo Ministério Público russo, informou a agência de notícias France-Presse presente no tribunal na capital russa.

Durante a leitura da sentença, vários acusados apareceram de cabeça baixa, numa cela de vidro reservada aos arguidos, guardados pelas forças de segurança.

Reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), este foi o pior atentado na Rússia em quase 20 anos e o mais mortífero em solo europeu, com 150 mortos e mais de 600 feridos, incluindo crianças.

Pouco antes de um concerto de música `rock`, homens armados invadiram a sala de espetáculos Crocus City Hall, em Moscovo, em 22 de março de 2024, antes de abrirem fogo sobre a multidão e incendiarem o local, tendo muitas pessoas ficado presas no interior.

O atentado causou grande comoção na Rússia, na altura envolvida na guerra da Ucrânia há dois anos.

A Presidência russa (Kremlin) apontou Kiev como responsável pelo atentado, mas nunca provou as acusações. As autoridades ucranianas negaram qualquer responsabilidade.

A Rússia intensificou leis e discursos anti-imigração, apesar de um grande número de cidadãos da Ásia Central viver e trabalhar no país. Esta mudança gerou tensões entre Moscovo e os países da região.