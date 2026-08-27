Tribunal russo ordena detenção de jornalista alemão por suposta incitação ao ódio

Tribunal russo ordena detenção de jornalista alemão por suposta incitação ao ódio

Um tribunal de Moscovo emitiu um mandado de busca e detenção para um jornalista alemão acusado de alegado crime de incitamento ao ódio, pelo qual enfrenta uma pena de até seis anos de prisão.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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O jornalista em causa é Michael Martens, correspondente do jornal `Frankfurter Allgemeine Zeitung` na capital russa, que é alvo de um mandado de detenção pelo tribunal distrital de Basmanny, em Moscovo, segundo a agência noticiosa russa TASS.

A acusação surge depois do jornalista ter perguntado ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que na altura se encontrava numa visita oficial à Sérvia, no início de agosto, o que os países europeus poderiam fazer para "contribuir para matar mais russos".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo considerou a questão como um incitamento ao assassínio de cidadãos russos, algo que descreveu como "inadmissível e criminoso", nas palavras da sua porta-voz, Maria Zakharova, na quarta-feira.

Por sua vez, o meio de comunicação alemão para o qual o jornalista trabalha destacou que a pergunta de Martens foi formulada de forma ambígua e lamentou a confusão gerada. "Esclarecemos este ponto e lamentamos a formulação", indicou.

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