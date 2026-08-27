Tribunal russo ordena detenção de jornalista alemão por suposta incitação ao ódio

O jornalista em causa é Michael Martens, correspondente do jornal `Frankfurter Allgemeine Zeitung` na capital russa, que é alvo de um mandado de detenção pelo tribunal distrital de Basmanny, em Moscovo, segundo a agência noticiosa russa TASS.

A acusação surge depois do jornalista ter perguntado ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que na altura se encontrava numa visita oficial à Sérvia, no início de agosto, o que os países europeus poderiam fazer para "contribuir para matar mais russos".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo considerou a questão como um incitamento ao assassínio de cidadãos russos, algo que descreveu como "inadmissível e criminoso", nas palavras da sua porta-voz, Maria Zakharova, na quarta-feira.

Por sua vez, o meio de comunicação alemão para o qual o jornalista trabalha destacou que a pergunta de Martens foi formulada de forma ambígua e lamentou a confusão gerada. "Esclarecemos este ponto e lamentamos a formulação", indicou.