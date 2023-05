Tribunal russo prolonga detenção do jornalista norte-americano Evan Gershkovich

A decisão do Tribunal Distrital de Lefortovo surge na sequência de um pedido do Serviço de Segurança Federal Russo (FSB) para estender a detenção de Gershkovich.”, avançam as agências noticiosas russas.Para o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, o jornalista não devia ter sido detido.“Vamos trabalhar arduamente para o levar para casa, para junto da família, onde ele devia estar”, acrescentou.O FSB prendeu Gershkovich, um cidadão norte-americano, a 29 de março na cidade de Yekaterinburg, no lado leste dos Montes Urais, sob acusações que implicam uma possível pena de 20 anos de prisão. O jornalista doé acusado de recolher segredos de Estado sobre o complexo industrial militar.Gershkovich cobre assuntos relacionados com a Rússia desde 2017 e trabalhou anteriormente no jornale na agência France-Presse antes de entrar para o, em janeiro do ano passado. Nos últimos meses, o jornalista cobriu principalmente a política russa e o conflito na Ucrânia.A família de Evan Gershkovich, oe as autoridades norte-americanas rejeitam as acusações.Na passada sexta-feira, a Rússia proibiu pela segunda vez uma visita consular ao jornalista, uma decisão apresentada por Moscovo como uma retaliação pela recusa de Washington em conceder vistos a alguns jornalistas russos em abril, quando o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, se encontrava na ONU em Nova Iorque.

A detenção de Gershkovich ocorreu numa altura de fortes tensões diplomáticas entre os EUA e a Rússia, agravadas pelo conflito na Ucrânia, com Washington a apoiar militar e financeiramente Kiev.







c/agências