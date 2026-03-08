Tribunal trava tentativa de Trump de pôr fim à proteção temporária para haitianos

O Tribunal, com sede em Washington, decidiu na sexta-feira por dois votos contra um, noticiou hoje a Associated Press.

"O facto de o Governo não ter demonstrado a existência de danos irreparáveis justifica, por si só, a recusa de medidas de emergência que alterariam o `statu quo` e aumentariam a incerteza enquanto o recurso está em apreciação", refere o tribunal na decisão.

O Estatuto de Proteção Temporária (TPS) pode ser concedido pelo secretário da Segurança Interna quando as condições nos países de origem são consideradas inseguras para o regresso, devido a desastres naturais, instabilidade política ou outros perigos. O estatuto permite aos beneficiários viver e trabalhar nos Estados Unidos, mas não constitui uma via legal para obter cidadania.

O TPS para o Haiti foi ativado inicialmente em 2010, após um terramoto devastador, e foi prorrogado várias vezes. O país enfrenta atualmente forte violência de gangues, que já deslocou centenas de milhares de pessoas.

A administração Trump tem procurado retirar esta proteção, o que tornaria mais pessoas elegíveis para deportação, numa estratégia mais ampla de deportações em massa.

Além dos migrantes haitianos, a ex-secretária da Segurança Interna, Kristi Noem - cujo despedimento Trump anunciou na quinta-feira -, também acabou com as proteções para cerca de 600 mil venezuelanos, 60 mil pessoas das Honduras, Nicarágua e Nepal, mais de 160 mil ucranianos e milhares de pessoas do Afeganistão e dos Camarões.

Alguns destes casos estão a ser contestados em tribunais federais.