Troca de ataques com `drones` causam pelo menos dois mortos

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou hoje, na plataforma de mensagens Telegram, ter intercetado 126 drones sobre o território russo, dando conta da morte de um civil e quatro feridos nos ataques.

As forças antiaéreas russas intercetaram e destruíram 122 drones durante a noite e mais quatro de manhã, a maioria deles nas regiões do sudoeste, na fronteira com a Ucrânia, mas também três na região de Moscovo.

Uma mulher morreu e um homem - um civil - ficou ferido devido a um ataque de um `drone` ucraniano em Belgorod, informou o governador da região, Vyacheslav Gladkov, também no Telegram.

Na mesma plataforma, Alexander Gusev, governador da região de Voronezh, no sudoeste, disse que três adolescentes ficaram feridos durante a noite, por fragmentos de um `drone` abatido sobre um edifício.

No lado da Ucrânia, as autoridades disseram que a Rússia lançou um total de 64 `drones` contra todo o país, incluindo `drones` de ataque Shahed (de fabrico iraniano) e réplicas, que os russos utilizam para confundir as defesas inimigas.

Dos quase 60 `drones` lançados pela Rússia, as defesas ucranianas neutralizaram 36 sobre o centro e leste da Ucrânia, incluindo 22 sobre a região de Dnipropetrovsk.

O governador regional Sergei Lisak, disse que o "ataque maciço" contra Dnipropetrovsk e a capital regional, Dnipro, matou uma pessoa e feriu outras cinco, causando ainda um incêndio numa instalação industrial.

A Ucrânia tinha prometido intensificar os ataques em território russo em resposta ao aumento dos ataques da Rússia nas últimas semanas, que mataram dezenas de civis.

Na quarta-feira, um ataque russo fez pelo menos dois mortos e 27 feridos na cidade de Dobropilia, região de Donetsk, no leste da Ucrânia, após uma bomba ter atingido uma zona comercial.

O ataque com "uma bomba de 500 quilos" danificou 30 lojas, seis edifícios, 304 apartamentos e oito carros, acrescentou o chefe da administração militar da região de Donetsk, Vadim Filaskin, na rede social Facebook.

Também o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou o ataque, que descreveu, na rede social X, como "terrorismo russo" e "uma simples tentativa de matar o maior número possível de pessoas".

A Rússia reivindicou esta semana a conquista do controlo de mais uma aldeia na região de Donetsk, permitindo que as tropas avancem em direção à região vizinha de Dnipropetrovsk.

A ofensiva russa contra a Ucrânia dura há mais de três anos e os ataques intensificaram-se este verão. As negociações conduzidas pelos Estados Unidos até agora não conseguiram pôr fim aos combates.

Moscovo recusa há vários meses o cessar-fogo proposto por Washington e Kiev.