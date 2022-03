Tropas geladas. Russos vêem velho aliado virar-se contra eles na Ucrânia

O frio foi, ao longo da história russa, um valioso aliado nos tempos de guerra. O "General Inverno" teve o seu papel contra as tropas de Napoleão e, mais recentemente, de Hitler. É portanto irónico assinalar que na invasão da Ucrânia esse velho aliado esteja agora a desgastar as próprias fileiras russas, que terão avançado para a batalha sem os equipamentos adequados.

Uma razão que justificará este descuido prende-se ao próprio calendário de batalha que, não sendo conhecido, e a ter em conta considerações prévias de Vladimir Putin, poderia contemplar uma operação relâmpago com tomada de Kiev em escassos dias.





O Kremlin terá desvalorizado, num primeiro momento, a capacidade de organização e de resistência do povo ucraniano, que arrasta a guerra já por um mês, e esse prolongamento do calendário traduziu-se desde logo em problemas de logística ligados aos abastecimentos e ao combustível.





Escutas telefónicas de conversações militares russas divulgadas pelos Serviços de Segurança da Ucrânia analisadas por investigadores da Conflict Intelligence Team (CIT) – grupo de investigação independente russo que analisa dados e comunicações produzidos durante conflitos armados – sugerem agora que as tropas russas estacionadas na Ucrânia estão também a ter dificuldades em lidar com o enregelamento induzido pelas extremamente baixas temperaturas que se fazem sentir no país.





Uma situação particular já chegou ao Pravda. Clips de áudio partilhados no Telegram pelo CIT, revelam que soldados russos próximo de Mykolaiv, perto do Mar Negro, estarão a sofrer de queimaduras de gelo.





A razão apontada como causa destas situações será a ausência de abastecimento das tropas nas várias frentes de batalha, sendo que logo de início os militares russos não receberam equipamento adequado, como roupa de Inverno, fogões e tendas, o que, neste último caso, os obriga a dormir em trincheiras.





O CIT confirmou estes dados com várias fontes, incluindo o Pentágono, que teria já notado a escassez de uniformes de Inverno nas tropas russas, o que abria a porta a problemas de queimaduras por enregelamento. Um oficial norte-americano sublinhava ainda esta semana que essas são circunstâncias que podem abater o moral de uma tropa e se tornam “o símbolo dessa quebra na coesão da unidade”.





“Sabemos como o moral é importante para a eficácia militar e coesão”, sublinharia o secretário de imprensa do Pentágono, John F. Kirby, acrescentando ter “indícios de que o moral é um problema crescente dentro das forças russas que estão a combater na Ucrânia”.