Troteio em Times Square faz três feridos e suspeito tem 17 anos

O incidente, por uma suposta disputa verbal, começou às 01:20 local (06:20 em Portugal), no cruzamento da Rua 44 com a Sétima Avenida, em que ficaram feridos uma mulher de 18 anos e dois homens de 19 e 65 anos, segundo informou o Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD) à imprensa local.

O suposto atirador está sob custódia da polícia enquanto a investigação continua, da qual ainda não há mais detalhes, enquanto os feridos permanecem em condição estável.

Os tiros fizeram com que centenas de pessoas na área, a maioria turistas, fugissem do local, de acordo com vídeos compartilhados nas redes sociais por testemunhas.

No final de julho, um homem armado com uma espingarda de assalto matou quatro pessoas antes de se suicidar num arranha-céus de Nova Iorque.

Apesar desses incidentes, a polícia de Nova Iorque garantiu na segunda-feira que a cidade teve o menor número de tiroteios da história nos primeiros sete meses de 2025, com 412 incidentes e 489 vítimas, com uma queda anual de 26,4% nos homicídios.