Trumo confirma tarifas de 25% a importações de alumínio e aço

"Isto é importante, vamos tornar os Estados Unidos ricos novamente", disse o republicano depois de implementar o aumento.

A Presidência dos Estados Unidos disse que as tarifas serão aplicadas a nível global e que não haverá exceções para nenhum país no que toca às importações de aço e alumínio.

"Não haverá exceções ou isenções. E será para todos os países", disse Trump.

Austrália um caso a analisar

Isto apesar do magnata ter dito, na mesma ocasião, que irá considerar uma isenção tarifária sobre as importações de aço e alumínio da Austrália, após um telefonema com o primeiro-ministro australiano.

Anthony Albanese defendeu uma isenção durante a chamada, que tinha sido agendada antes de Trump anunciar tarifas sobre as importações de aço e alumínio, na segunda-feira.

O presidente dos Estados Unidos disse que o excedente comercial do país com a Austrália era uma das razões pelas quais estava a considerar uma isenção das tarifas.

"Na verdade, temos um excedente", disse Trump aos jornalistas. "É um dos poucos países. E eu disse (ao Albanese) que isso é algo a que vamos dão grande consideração", acrescentou.

O republicano garantiu que nas próximas quatro semanas vai realizar reuniões para analisar novas tarifas e deu como exemplos os veículos, os semicondutores e os produtos farmacêuticos.