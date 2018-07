Trump: "A União Europeia é um inimigo"

RTP15 Jul, 2018, 17:01 / atualizado em 15 Jul, 2018, 17:02 | Mundo

Quando questionado para identificar os "atuais maiores inimigos dos Estados Unidos", Donald Trump não tem problemas em mencionar um dos maiores aliados do país. "Bem, penso que temos muitos inimigos. Penso que a União Europeia é um inimigo, com o que nos estão a fazer com o comércio", disse o presidente norte-americano. "Provavelmente não pensaria na União Europeia, mas eles são um inimigo".





A par da União Europeia, Trump aponta também o dedo à Rússia e China: "Em determinados aspetos, a China é um inimigo, em relação à economia, [China e Rússia] são certamente um inimigo".





No entanto, apresta-se a explicar o presidente norte-americano, "isso não significa que sejam maus. Não significa nada. Significa que são competitivos".





A entrevista de Trump à CBS aconteceu na Escócia, num campo de golfe de que é proprietário, na ressaca do encontro com Theresa May, a chefe do governo britânico, em Londres, e da reunião magna da NATO em Bruxelas.





"Eu respeito os líderes desses países. Mas no que diz respeito ao comércio, eles têm-se aproveitado de nós e muitos desses países estão na NATO e não estavam a pagar as suas contas", voltou a sublinhar Trump naquele que parece ser o seu dossier favorito da Aliança Atlântica.