Trump aceita regressar à mesa com Irão mas reafirma fim do cessar-fogo





O anúncio foi feito nas redes sociais. Na publicação pode ler-se que "A República Islâmica do Irão pediu-nos para continuar 'as negociações'... Nós concordámos, mas os Estados Unidos realçaram de forma inequivoca que o cessar-fogo ACABOU!".





Ainda esta sexta-feira, segundo os media iranianos, uma delegação do Qatar, país mediador neste conflito, chegou a Teerão para conversações.



Os confrontos entre norte-americanos e iranianos recomeçaram na última terça-feira com troca de ataques, considerados os mais intensos desde a assinatura, a 17 de junho, de um protocolo de acordo que formalizava o cessar-fogo agora encerrado por Trump.



O presidente americano já tinha declarado o fim da trégua na quarta-feira, criticando duramente os líderes iranianos, que chamou de “doentes” com quem não quer ter “nada a ver”.



Os Estados Unidos atacaram o Irão duas noites seguidas, culpando Teerão por ataques contra três navios comerciais no Estreito de Ormuz.



Em resposta aos ataques, as forças armadas iranianas visaram os vizinhos do Golfo: Kuwait, onde pelo menos uma pessoa ficou ferida, o Bahrain, e também o Qatar, um dos mediadores nos esforços para resolver o conflito.



O crescendo da tensão iraniano-americana ocorre em plenas cerimónias fúnebres do líder supremo Ali Khamenei, morto no primeiro dia da guerra iniciada a 28 de fevereiro por bombardeamentos israelo-americanos.





O presidente dos Estados Unidos diz que aceitou pedido do Irão de regressar à mesa das negociações. Não recua, porém, na questão do cessar-fogo, que reafirma ter terminado.