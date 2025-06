Trump aceita retratação de Musk e afasta cancelar contratos - Casa Branca

Depois de ter criticado duramente a proposta legislativa fiscal de Trump e ter dito que o nome do Presidente consta da investigação a Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais, Musk retratou-se hoje nas redes sociais, afirmando ter ido "longe demais" nalgumas afirmações.

Em reação, a porta-voz da Casa Branca, Kevin Leavitt, afirmou em conferência de imprensa que "o Presidente viu e aprecia a declaração de Elon".

Durante a troca de mensagens com o dono da Tesla e SpaceX, Trump chegou a ameaçar cancelar contratos governamentais com as empresas de Musk, possibilidade que a Casa Branca hoje afastou.

"Continuamos focados nos assuntos do povo norte-americano", disse Leavitt, que salientou que não foi revisto qualquer contrato governamental com as empresas de Musk.

Musk foi um aliado fundamental de Trump durante a campanha eleitoral de 2024, contribuindo com somas avultadas e participando diretamente em comícios, para além de usar a rede social X para criticar a candidata presidencial democrata e as políticas deste partido.

Após a eleição, foi nomeado por Trump para liderar o controverso Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), com a missão de reduzir as despesas do governo, e que acabou por levar à quase extinção de agências norte-americanas como a de cooperação externa (USAID) e a despedimentos de milhares de funcionários públicos.

A tensão entre ambos emergiu devido às críticas de Musk ao projeto-lei fiscal de Trump, que o Congresso estima que aumentará a dívida do país em 2,4 biliões de dólares na próxima década e que enfrenta resistência da parte de alguns setores do Partido Republicano.

Musk afirmou que aprovação do projeto de lei pela câmara baixa do Congresso prejudicou o seu trabalho como conselheiro de Trump e líder do DOGE, criado pela atual administração para reduzir o desperdício de fundos federais.

Antes das acusações nas redes sociais, o proprietário da Tesla e do X despediu-se do seu cargo de funcionário temporário da administração, numa cerimónia na Sala Oval em que ele e Trump se elogiaram mutuamente.

As ameaças de Trump levaram a uma queda das ações da Tesla e outras empresas controladas por Musk, que estava pressionado para amenizar o clima de hostilidade com a Casa Branca.

"Lamento algumas das minhas publicações sobre o presidente (...) na semana passada. Foram longe demais", disse hoje Musk na rede social X.

Elon Musk deu o primeiro passo no final da semana passada ao apagar um `post` no X publicado no auge da polémica com o Presidente norte-americano, no qual o acusava de estar envolvido no caso Jeffrey Epstein, nome de um financeiro acusado de exploração sexual de menores.

Outras publicações escritas ou partilhadas por Elon Musk, incluindo uma que pedia o `impeachment` de Donald Trump, também foram apagadas.

Elon Musk não especificou hoje a que publicações se referia.