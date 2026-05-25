Trump. Acordo com Irão ou será significativo ou não existirá

"Ou o acordo com o Irão será excelente e significativo, ou não haverá acordo", escreveu na rede Truth Social.







O Irão e os Estados Unidos desvalorizaram as esperanças de um avanço iminente nos esforços para pôr fim à guerra que dura há três meses.

O tráfego no Estreito de Ormuz passou para o controlo iraniano desde o início da guerra, mas Teerão apenas autoriza um número limitado de navios a atravessá-lo e exige que obtenham o aval das forças armadas.



