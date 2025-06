Trump acredita num cessar-fogo em Gaza na próxima semana

"Acabei de falar com algumas das pessoas envolvidas. A situação em Gaza é terrível. Acreditamos que vamos conseguir um cessar-fogo na próxima semana", destacou, num evento para celebrar a assinatura do acordo de paz entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, em Washington.



O líder republicano considerou que a cessação das hostilidades está próxima.



"Estamos a trabalhar em Gaza e a tentar resolver o problema. Estamos a fornecer muito dinheiro e muita comida àquela zona porque precisamos", enfatizou.



Trump acrescentou que, embora "em teoria" o seu país não esteja envolvido, na prática está "porque as pessoas estão a morrer".



"Vejam as multidões que não têm comida nem nada. Somos nós que ajudamos", vincou, criticando outros países por "não ajudarem".



