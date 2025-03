Trump acusa a Irlanda de roubar empresas norte-americanas

Trump apontou repetidamente para as políticas históricas de baixos impostos da Irlanda, que ajudaram a atrair multinacionais americanas como a Pfizer, a Boston Scientific e a Eli Lilly para o seu território. A Eli Lilly, fabricante de medicamentos com sede em Indianápolis anunciou planos para duplicar os investimentos nos EUA anunciados desde 2020 para 50 mil milhões de dólares. A empresa opera na Irlanda desde 1978 e emprega atualmente mais de 3.500 pessoas em três instalações no país.



As grandes empresas farmacêuticas são atualmente o motor das exportações anuais da Irlanda para os EUA, no valor de 72 mil milhões de euros, com impostos pagos na Irlanda sobre os medicamentos consumidos nos EUA.



"Tivemos líderes estúpidos. Tivemos líderes que não tinham a mais pequena ideia ou digamos que não eram empresários, mas que não tinham ideias sobre o que estava a acontecer, e de repente a Irlanda ficou com as nossas empresas farmacêuticas", acusou Trump.

Martin elogiou o investimento do próprio Trump na Irlanda, um campo de golfe em Doonbeg, e frisou que era o único presidente a ter investido no país insular, e saudou o compromisso dos dois países com o comércio e a inovação.

Embora nenhuma das medidas comerciais de Trump tenha sido dirigida diretamente à Irlanda, a nação tem um excedente comercial com os Estados Unidos e as multinacionais estrangeiras de propriedade americana empregam uma parte significativa dos trabalhadores irlandeses. A Irlanda estará sujeita a quaisquer tarifas da União Europeia, uma vez que o comércio é regido pelo bloco.

Depois de uma discussão de uma hora com a imprensa, a reunião bilateral privada entre Trump e Martin durou apenas dez minutos, sublinhando a importância que o presidente norte-americano dá às reuniões perante os meios de comunicação social.

“O que quer que eles nos cobrem, nós cobramos-lhes”, disse Trump, sobre as tarifas recíprocas planeadas. “Se nos cobrarem 25 ou 20 por cento, ou dez por cento, ou dois ou 200 por cento, então é isso que lhes estamos a cobrar”.

Líderes discutiram conflito em Gaza e a guerra na Ucrânia



À noite, Donald Trump encontrou-se novamente com Micheál Martin na Sala Oval, onde o líder irlandês presenteou o inquilino da Casa Branca com uma coroa de trevos numa celebração antecipada do Dia de São Patrício. Os dois também participaram no almoço anual no Capitólio.

A reunião anual da Casa Branca por altura do Dia de São Patrício é normalmente um assunto simples para os Estados Unidos e para a Irlanda. As últimas reuniões foram com o antecessor democrata irlandês-americano de Trump, Joe Biden.

“Ninguém está a expulsar nenhum palestiniano de Gaza”, respondeu Trump a uma pergunta sobre o assunto.





