Trump acusado de corrupção por usar cargo para promover novo perfume

O presidente americano lançou um novo perfume e publicitou-o na sua rede social na qualidade de presidente dos Estados Unidos.



Trump pediu aos seguidores que o comprem na sua loja online e o ofereçam aos familiares.



"Victory 45-47" alude ao facto de, no primeiro mandato, Trump ter sido o quadragésimo-quinto presidente, e, no segundo, o quadragésimo-sétimo.



O perfume custa entre 200 a 300 dólares e, segundo Trump, contém a essência da força do poder e da vitória.



O presidente americano já tinha feito o mesmo com uma fragrância de outro perfume a que chamou Luta.