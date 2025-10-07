Trump admite acordo com os democratas sobre financiamento de cuidados de saúde

Os republicanos no Congresso tinham dito que só haveria negociações depois de o governo reabrir.

Mas Trump também disse que "milhares de milhões e milhares de milhões" eram desperdiçados, reforçando a argumentação dos republicanos, que não querem o prolongamento daquele financiamento para reduzirem o custo dos planos disponibilizados no âmbito da Lei de Acesso aos Cuidados de Saúde, conhecida como Obamacare.

"Temos uma negociação em curso com os Democratas que pode conduzir a coisas muito boas", disse Trump.

Os comentários de Trump foram um dos poucos sinais de esperança quando o encerramento dos serviços governamentais atinge o sexto dia.

As negociações entre os dois partidos têm sido virtualmente não existentes desde o início do `shutdown`, apesar do impacto nos serviços federais.

Os Democratas têm instado Trump a envolver-se, com muitos a salientarem que qualquer acordo exige a sua aprovação.

Não ficou claro se a Casa Branca estava a dirigir-se diretamente a alguns senadores ou se alguns colaboradores de Trump estiveram envolvidos em conversas informais nos recentes dias.

O líder da maioria republicana no Senado, John Thune, disse aos jornalistas que "tem de haver um caminho para a frente" sobre a questão dos subsídios da ACA, mas sublinhou: "Penso que muito do que vai ser decidido vai ser como a Casa Branca quer".