Trump admite acordo com os democratas sobre financiamento de cuidados de saúde
Donald Trump disse hoje que admite um acordo com os Democratas sobre o financiamento dos cuidados de saúde, que é ponto central da posição destes na negociação orçamental, cuja falta está a causar o encerramento de serviços federais.
Os republicanos no Congresso tinham dito que só haveria negociações depois de o governo reabrir.
Mas Trump também disse que "milhares de milhões e milhares de milhões" eram desperdiçados, reforçando a argumentação dos republicanos, que não querem o prolongamento daquele financiamento para reduzirem o custo dos planos disponibilizados no âmbito da Lei de Acesso aos Cuidados de Saúde, conhecida como Obamacare.
"Temos uma negociação em curso com os Democratas que pode conduzir a coisas muito boas", disse Trump.
Os comentários de Trump foram um dos poucos sinais de esperança quando o encerramento dos serviços governamentais atinge o sexto dia.
As negociações entre os dois partidos têm sido virtualmente não existentes desde o início do `shutdown`, apesar do impacto nos serviços federais.
Os Democratas têm instado Trump a envolver-se, com muitos a salientarem que qualquer acordo exige a sua aprovação.
Não ficou claro se a Casa Branca estava a dirigir-se diretamente a alguns senadores ou se alguns colaboradores de Trump estiveram envolvidos em conversas informais nos recentes dias.
O líder da maioria republicana no Senado, John Thune, disse aos jornalistas que "tem de haver um caminho para a frente" sobre a questão dos subsídios da ACA, mas sublinhou: "Penso que muito do que vai ser decidido vai ser como a Casa Branca quer".