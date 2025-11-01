Trump admite atrasos no financiamento de assistência alimentar

O governo federal pretendia cessar no sábado os pagamentos do SNAP (Programa de Assistência Nutricional Suplementar), de cujos cupões, segundo dados oficiais, dependem 42 milhões de pessoas com baixos rendimentos para comprar alimentos.

Perante a oposição de 23 Estados, juntamente com o Distrito de Columbia, e organizações não-governamentais, um juiz federal norte-americano ordenou hoje ao Departamento de Agricultura que utilize fundos de emergência para garantir a continuidade do SNAP.

A administração Trump tinha afirmado que o programa tinha ficado sem fundos após um mês de paralisação (`shutdown`) no Governo e que não ia usar cerca de cinco mil milhões de dólares (cerca de 4,2 mil milhões de euros) em fundos de contingência para manter os benefícios do SNAP.

Em reação a esta e a outra decisão judicial "contraditória" sobre a forma de financiar o programa, Trump afirmou na rede Truth Social que deu instruções aos advogados do governo para que peçam ao tribunal "que esclareça o mais rapidamente possível como financiar o SNAP legalmente".

"O programa já está bastante atrasado por os democratas manterem o governo fechado até à data do pagamento mensal e, mesmo que recebamos orientações imediatas, infelizmente haverá atrasos na libertação do dinheiro pelos estados", afirmou o Presidente.

"Se recebermos a orientação jurídica adequada do Tribunal, SERÁ UMA HONRA para mim disponibilizar o financiamento, tal como fiz com os pagamentos dos militares e polícias", adiantou.

Os Estados Unidos completam no sábado um mês de paralisação governamental, em risco de atrasos na assistência alimentar e do aumento abrupto de despesas de saúde para dezenas de milhões de cidadãos.

Quatro semanas de paralisação levaram à suspensão de centenas de milhares de funcionários públicos federais, interrupções no tráfego aéreo e encerramento de parques nacionais, e a partir da meia-noite de sexta-feira os efeitos deverão começar a fazer-se sentir saúde e na ajuda alimentar.

Na reação à decisão judicial sobre o SNAP, Trump afirma que não quer "que os americanos passem fome", remetendo para os democratas a responsabilidade pela paralisação.

Apela mesmo aos beneficiários do SNAP para que liguem para os senadores democratas exigindo que "reabram o governo, JÁ!"

"Eis o número do escritório de Chuck Schumer, o Chorão: (202) 224-6542", refere a mensagem, em referência ao líder democrata no Senado.

De acordo com uma sondagem da ABC e do Washington Post publicada na quinta-feira, 45% dos inquiridos culpam pelo impasse principalmente Trump e os republicanos no Congresso, em comparação com 33% que culpam os democratas.

Também no sábado, serão divulgados os novos custos do seguro de saúde para os mais de 24 milhões de americanos abrangidos pelo programa federal "Obamacare", que deverão aumentar drasticamente, de acordo com a KFF, um centro de investigação focado na saúde.

A questão dos subsídios para o Obamacare está no centro do impasse no Congresso entre republicanos e democratas, que não conseguiram chegar a acordo sobre a aprovação de um novo orçamento.

O partido de Donald Trump propõe prolongar o atual orçamento, mantendo os mesmos níveis de despesa, enquanto os democratas exigem a prorrogação destes subsídios.

Embora os republicanos detenham a maioria no Senado, são necessários votos de democratas para chegar aos 60 necessários para aprovar o orçamento.

Um projeto de lei da Câmara dos Representantes, promovido pelos republicanos para permitir o financiamento temporário do governo federal, tem sido sucessivamente reprovado no Senado desde início de outubro.

Os republicanos esperam que a pressão sobre os programas de saúde e alimentação force os democratas a ceder, aprovando uma medida temporária que permita libertar fundos para o governo federal.

Embora os pagamentos aos militares tenham sido feitos em outubro, recorrendo a fundos da área da Defesa que tinham outras finalidades, é incerto se a solução poderá repetir-se em novembro.