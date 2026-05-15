Trump adverte Taiwan contra qualquer declaração de independência

O presidente chinês aproveitou as reuniões com Trump para se pronunciar de forma particularmente firme sobre Taiwan. O presidente norte-americano ouviu e deixou recados. "Não queremos que alguém diga: 'Vamos declarar a independência porque os Estados Unidos nos apoiam'", explicou Donald Trump.





"Não quero que alguém declare a independência e, sabe, depois tenhamos de viajar 15 mil quilómetros para entrar em guerra", disse o presidente norte-americano, segundo um excerto transmitido na sexta-feira pela Fox News.





Trump admitiu também que ainda não tinha tomado qualquer decisão sobre a venda de armas ao governo da ilha.





No rescaldo da visita de Trump, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, anunciou que China e Estados Unidos concordaram em estabelecer um Conselho de Comércio e um Conselho de Investimentos para resolverem eventuais desentendimentos sobre o acesso ao mercado para os produtos agrícolas.





O comunicado refere ainda que ambos os lados concordaram também em expandir o comércio bilateral "sob um quadro de redução tarifária recíproca".



As equipas dos dois países "estão ainda a consultar os detalhes relevantes e irão finalizar os resultados o mais rapidamente possível", concluiu o comunicado ministerial chinês.





O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês anunciou ainda a visita oficial de Xi Jinping aos Estados Unidos, este outono, a convite de Donald trump, sem contudo referir datas concretas, de acordo com a agência de notícias Xinhua.





O líder chinês vai fazer uma "visita de Estado aos Estados Unidos este outono a convite do presidente norte-americano, Donald Trump", disse Wang Yi.





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