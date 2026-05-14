Trump e Xi defendem abertura do Estreito de Ormuz e Irão sem armas nucleares

Os presidentes dos Estados Unidos e da China, reunidos em Pequim, defenderam esta quinta-feira a reabertura do Estreito de Ormuz ao tráfego de hidrocarbonetos sem taxas e um Irão sem armas nucleares.



Em comunicado, a Casa Branca avançou que "ambas as partes concordaram que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto para garantir o livre trânsito de energia".



"O presidente Xi deixou clara a oposição da China à militarização do Estreito e a quaisquer esforços para impor taxas pelo seu uso", lê-se no texto.



A China "manifestou o seu interesse" em adquirir mais petróleo bruto dos EUA para reduzir a dependência do petróleo com origem no golfo Pérsico e "ambos os países concordaram que o Irão jamais pode possuir uma arma nuclear".



Segundo a Casa Branca, ficou também assente aumentar a cooperação económica e "expandir o acesso das empresas americanas ao mercado chinês e aumentar o investimento chinês" na indústria norte-americana.



Trump instou Xi Jinping a continuar a trabalhar para conter o fluxo de fentanil para os Estados Unidos e pediu a Pequim que aumentasse as suas compras de produtos agrícolas americanos.



A Casa Branca descreveu o encontro como "bom", sem mencionar a questão de Taiwan, mas o ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, também em comunicado, declarou que Xi alertou Trump sobre o risco de um "conflito" caso Washington desrespeite algumas pretensões de Pequim sobre a ilha.



"O presidente Trump teve um bom encontro com o presidente chinês Xi. Os dois lados discutiram maneiras de fortalecer a cooperação econômica entre os dois países", lê-se no texto. Xi pede que relação com EUA não se estrague

Já após este primeiro encontro, Xi Jinping afirmou durante um banquete de Estado que organizou para o seu homólogo norte-americano que a relação entre China e EUA é a mais importante do mundo atual.



"Temos de fazer com que ​funcione e nunca ⁠a estragar", vincou o líder chinês, acrescentando que o "renascimento da China" e o movimento MAGA ("Make America Great Again") podem andar de mãos dadas.



O presidente dos EUA, Donald Trump, convidou por sua vez o presidente chinês Xi Jinping para uma visita à Casa Branca a 24 de setembro.



"Tenho a honra de o convidar e à senhora Peng para nos visitarem na Casa Branca a 24 de setembro", disse Trump, ao dirigir-se a Xi e à sua mulher, Peng Liyuan.



Na sua intervenção, Trump descreveu as conversações que manteve com Xi Jinping antes como "extremamente positivas e produtivas", no primeiro dia da cimeira bilateral.



"Mais cedo hoje, tivemos conversas e reuniões extremamente positivas e produtivas com a delegação chinesa", disse.



O líder republicano descreveu a relação entre os Estados Unidos e a China como "uma das mais importantes da história" e definiu-a como "muito especial", brindando à "prosperidade" de ambos os países e a um futuro "promissor" para as relações bilaterais.



Donald Trump chegou ontem a Pequim para iniciar dois dias de conversações com o presidente chinês. Entre os temas em discussão estiveram também a questão de Taiwan, o comércio bilateral e um eventual acordo tripartido de armas nucleares entre Washington, Pequim e Moscovo.



c/ Lusa