Trump afasta possibilidade de guerra terminar esta semana 

"Não creio [que a guerra termine esta semana], mas será em breve. Não falta muito para termos um mundo muito mais seguro", respondeu Trump na Casa Branca, questionado pela imprensa sobre a duração do conflito iniciado a 28 de fevereiro, que causou fortes perturbações nos mercados energéticos globais.

Trump reiterou que a operação militar em curso, denominada `Fúria Épica` pelo Pentágono, permitiu dizimar a marinha, a força aérea e até a liderança iraniana.

"Em apenas duas semanas, dizimámo-los. Já não têm marinha; já não têm força aérea. Não têm liderança. A sua elite governante desapareceu", enfatizou.

Insistindo na necessidade da ofensiva para impedir Teerão de desenvolver uma arma nuclear, Trump defendeu que o ataque americano "impediu uma Terceira Guerra Mundial".

"Tinha a obrigação de o fazer. Não queria fazê-lo. Se não tivéssemos agido, teria começado uma guerra e da qual não teria sobrevivido absolutamente nada", argumentou o Presidente norte-americano.

A administração Trump afirma que o objetivo da ofensiva é destruir o programa de mísseis do Irão e a sua capacidade de fabricar uma arma nuclear, mas não apresentou um calendário claro nem definiu a duração do conflito, que foi inicialmente estimado entre quatro e cinco semanas.

Na semana passada, o Presidente já tinha declarado que a guerra está "praticamente terminada" porque as capacidades militares do Irão estão no mínimo.

A ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão já provocou mais de 1.200 mortos no país, segundo as autoridades iranianas.

Entre as vítimas encontram-se o líder supremo iraniano, o `ayatollah` Ali Khamenei, bem como vários ministros e altos responsáveis das forças armadas iranianas.

Em resposta, Teerão lançou mísseis e drones contra Israel e contra bases militares norte-americanas instaladas em países do Médio Oriente.

As forças armadas norte-americanas informaram hoje que 200 soldados ficaram feridos, em sete países diferentes, no conflito no Médio Oriente, dos quais 180 já voltaram ao serviço.

O porta-voz do Comando Central das forças norte-americanas (CENTCOM), responsável pelo Médio Oriente, adiantou que 10 feridos são considerados graves.

Os ferimentos foram registados em ataques em Israel, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque e Jordânia.