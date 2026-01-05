Trump ameaça a Colômbia com uma operação militar e chama "doente" ao Presidente

A bordo do Air Force One, Donald Trump afirmou que o Presidente da Colombia, Gustavo Petro é "um homem doente que gosta de fazer cocaína e vendê-la aos Estados Unidos".



Trump deixou ainda claro que "ele não vai andar a fazer isso durante muito tempo", ameaçou. "Ele tem moinhos de cocaína e fábricas de cocaína. Não vai continuar a fazê-lo."



O Presidente norte-americano está a intensificar as ameaças contra vários países da América Latina. Depois de já ter dirigido vários avisos ao líder da Colômbia, Donald Trump voltou ao ataque.



Nesta conversa com os jornalistas Trump acusou ainda Cuba de sobreviver à conta da Venezuela prevendo que a queda do regime cubano está para breve.



A Gronelândia voltou a ser tema com o Presidente dos Estados Unidos a reafirmar que o território é essencial à segurança dos EUA e que por isso deve

estar sob controlo americano e não sob controlo da Dinamarca. O assunto vai voltar à agenda do presidente daqui a dois meses.







