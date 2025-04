Trump ameaça Irão com ataque caso Teerão não desista da bomba nuclear

O presidente norte-americano acredita que Teerão está a adiar um acordo e sublinha que devem ser abandonadas quaisquer pretensões relativas a armamento nuclear, ameaçando com ataques ao Irão.



"Penso que estão a atrasar-nos", disse Donald Trump depois das primeiras conversas entre o enviado especial a Omã, Steve Witkoff, e um representante iraniano.



Tanto os Estados Unidos como o Irão revelaram no último sábado ter mantido conversas "positivas e construtivas". Uma segunda ronda de negociações devem acontecer no próximo fim-de-semana, em Roma.



De acordo com a agência Reuters, as conversas entre os dois países procuram algum consenso antes da tentativa de um acordo.



"O Irão tem de se livrar de qualquer conceito de arma nuclear. Não podem ter uma arma nuclear", avisou entretanto Donald Trump.



Questionado sobre se poderá vir a acontecer uma resposta militar por parte dos Estados Unidos, Trump foi peremptório: "Claro que pode acontecer", ameaçou o presidente, instando os iranianos a agir rapidamente para evitar uma reação mais dura por parte dos americanos.



Apesar das tentativas de Joe Biden em conversar com Irão, as últimas negociações conhecidas entre iranianos e americanos aconteceram em 2015, quando Barack Obama ainda liderava os Estados Unidos.



O acordo conseguido na altura foi abandonado por Donald Trump.