Trump ameaça Irão com novos e mais potentes ataques

Os comentários de Trump foram produzidos na Casa Branca no sábado à noite, horas depois de anunciar nas redes sociais que as forças armadas americanas tinham realizado ataques contra três instalações nucleares importantes no Irão, num discurso em que falou ladeado pelo vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário da Defesa, Pete Hegseth.



Trump apelidou ainda o Irão de "rufia do Médio Oriente" e deixou a ameaça de novos ataques se Teerão não entrar pelo caminho da paz: "Se não o fizerem, os futuros ataques serão muito maiores e muito mais fáceis".