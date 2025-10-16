Trump ameaça matar membros do Hamas se violência continuar em Gaza

"Se o Hamas continuar a matar pessoas em Gaza, o que não fazia parte do acordo, não teremos escolha senão matá-los", afirmou na rede social Truth Social.





Donald Trump não adiantou mais detalhes, mas parece desta forma abrir a porta a uma intervenção direta em Gaza por parte dos Estados Unidos.





Esta semana, Donald Trump já tinha afirmado que os EUA estariam preparados para "desarmar" o Hamas, mas que "não seria necessário enviar soldados norte-americanos para isso".



Nos últimos dias, têm surgido relatos de violência por parte de membros do Hamas na Faixa de Gaza, o que está a motivar receios crescentes que o cessar-fogo possa resultar num cenário de conflito interno.





Na terça-feira, o movimento publicou um vídeo com execuções sumárias de oito alegados "colaboradores" do regime israelita.





Também na terça-feira, várias testemunhas relataram à agência France-Presse a ocorrência de "combates intensos" no bairro de Shujaiya, no leste da Cidade de Gaza, opondo uma unidade afiliada ao Hamas a clãs e gangues armados, alguns dos quais alegadamente apoiados por Israel.

No sábado, já depois da entrada em vigor do cessar-fogo e da retirada do exército de Israel, o grupo islamita matou pelo menos 27 pessoas em violentos confrontos entre as forças de segurança do Hamas e membros armados da família Dughmush, um dos clãs mais proeminentes de Gaza que tem há muito tempo uma relação tensa com o Hamas.





Na última quarta-feira, o chefe do Comando Militar do Médio Oriente para os Estados Unidos, Brad Cooper, tinha apelado ao movimento islâmico para que "parasse de atirar sobre civis palestinianos".