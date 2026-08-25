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Trump ameaça mudar o nome de Lago Ontário para Lago América
Depois do Golfo do México, Donald Trump considera mudar o nome do Lago Ontário, o menor dos cinco "Grandes Lagos" da América do Norte, para "Lago América". A ameaça surge em resposta às tensões comerciais que os Estados Unidos travam com o Canadá.
O presidente dos Estados Unidos escreveu, numa publicação da rede social Truth, que pondera “seriamente a possibilidade de mudar o nome do Lago Ontário para Lago América”, acreditando que não vai "fazer muitos negócios" com Ontário novamente.
Noutra publicação, duas horas mais tarde, Donald Trump publicou uma fotografia onde o nome "Lago Ontário" surge riscado, com a designação alternativa de "Lago América".
A guerra comercial entre os Estados Unidos e o Canadá intensificou-se nos últimos dias. A mais recente provocação de Donald Trump surge após ter alertado o Canadá para consequências “muito piores”, como o aumento em 50 por cento das tarifas sobre viaturas, peças automóveis e aço, a partir de 1 de janeiro do próximo ano.
Na última segunda-feira, Doug Ford, chefe de governo de Ontário, defendeu a utilização de “todas as ferramentas disponíveis” para responder a Washington, incluindo eventuais restrições às exportações de eletricidade e minerais críticos.
O empresário e político do Canadá apelidou o presidente norte-americano de “ditador”, “tirano”, “rei das falências” e “perdedor”.
Esta não é a primeira vez que Donald Trump decide mudar nomes estabelecidos na geografia mundial.
O inquilino da Casa Branca também tem sido persistente nas críticas a Doug Ford e ao primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, acusando o seu país de se ter aproveitado dos EUA nas últimas décadas.
Esta não é a primeira vez que Donald Trump decide mudar nomes estabelecidos na geografia mundial.
De recordar que, já no decorrer deste mandato da Administração Trump, em maio de 2025 a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um primeiro projeto de lei para renomear o Golfo do México.
Desde então, as agências governamentais norte-americanas adotaram o nome “Golfo da Amércia”, mas os restantes países não reconheceram a alteração.
Desde então, as agências governamentais norte-americanas adotaram o nome “Golfo da Amércia”, mas os restantes países não reconheceram a alteração.