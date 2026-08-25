Trump ameaça mudar o nome de Lago Ontário para Lago América

O presidente dos Estados Unidos escreveu, numa publicação da rede social Truth, que pondera “seriamente a possibilidade de mudar o nome do Lago Ontário para Lago América”, acreditando que não vai "fazer muitos negócios" com Ontário novamente.





Noutra publicação, duas horas mais tarde, Donald Trump publicou uma fotografia onde o nome "Lago Ontário" surge riscado, com a designação alternativa de "Lago América".













O Lago Ontário estabelece a fronteira entre os dois países, separando a província de Ontário do Estado norte-americano de Nova Iorque.





O inquilino da Casa Branca também tem sido persistente nas críticas a Doug Ford e ao primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, acusando o seu país de se ter aproveitado dos EUA nas últimas décadas.

Esta não é a primeira vez que Donald Trump decide mudar nomes estabelecidos na geografia mundial.

De recordar que, já no decorrer deste mandato da Administração Trump, em maio de 2025 a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um primeiro projeto de lei para renomear o Golfo do México.



Desde então, as agências governamentais norte-americanas adotaram o nome “Golfo da Amércia”, mas os restantes países não reconheceram a alteração. O empresário e político do Canadá apelidou o presidente norte-americano de “ditador”, “tirano”, “rei das falências” e “perdedor”.

Em resposta à ameaça desta terça-feira, o ministro canadiano responsável pelo comércio com os Estados Unidos explicou queA guerra comercial entre os Estados Unidos e o Canadá intensificou-se nos últimos dias. A mais recente provocação de Donald Trump surge após ter alertado o Canadá para consequências “muito piores”, como o aumento em 50 por cento das tarifas sobre viaturas, peças automóveis e aço, a partir de 1 de janeiro do próximo ano.Na última segunda-feira,