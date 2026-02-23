Trump ameaça países que "brinquem" com a anulação do Supremo Tribunal

"Qualquer país que queira `brincar` com a ridícula decisão do Supremo Tribunal, especialmente aqueles que `enganaram` os EUA durante anos, e até décadas, terá uma tarifa muito mais alta e pior do que aquela com que acabou de concordar", escreveu hoje Donald Trump na sua rede social, Truth Social.

"Como Presidente, não preciso de voltar ao Congresso para obter aprovação das tarifas", afirmou ainda.