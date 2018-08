Trump ameaça retirar EUA da Organização Mundial do Comércio

RTP31 Ago, 2018, 12:01 / atualizado em 31 Ago, 2018, 12:13 | Mundo

A advertência de Trump sobre a possível saída dos Estado Unidos da Organização destaca o conflito entre as políticas comerciais do presidente e o sistema de comércio aberto que a OMC supervisiona.



Em entrevista à Bloomberg News, esta quinta-feira, Trump disse que se a OMC “não se moldar, eu retiro-me”.



Donald Trump diz que antes de se tornar presidente dos Estados Unidos preocupava-se com o "comércio traiçoeiro". Na entrevista, o presidente dos Estados Unidos argumenta mesmo que o acordo de 1994 com a OMC “foi o pior acordo comercial jamais feito”.











A tensão com a Organização Mundial do Comércio já dura há meses. Robert Lighthizer, representante de comércio dos EUA, acusou a OMC de interferir na soberania do país. Recentemente, Washington bloqueou a eleição de novos juízes para o sistema de solução das controvérsias da OMC, medida que pode teoricamente paralisar a capacidade de efetuar julgamentos.De acordo com a Forbes , os números mostram que os Estados Unidos vencem cerca de 90 por cento dos casos em que apresentam reclamações, mas perde praticamente a mesma percentagem de casos quando os EUA são o alvo das reclamações.

Taxas entre EUA e China

Mais acordos comerciais?

Nos últimos meses, os EUA envolveram-se em várias disputas comerciais, tendo alguns países apresentado mesmo queixa na OMC.Segundo a BBC , um relatório da Bloomberg menciona que na próxima semana pode ser aplicada uma terceira vaga de tarifas de 200 mil milhões de dólares em mercadorias chinesas.Durante a entrevista à Bloomberg, Trump foi questionado sobre a aplicação de novas taxas. Respondeu que a informação “não estava totalmente errada”, não adiantando mais pormenores.Em julho, a China fez uma queixa oficial na OMC, depois de Trump ter imposto a primeira ronda de tarifas.Trump descreve o Tratado Norte Americano de Livre Comércio (NAFTA) – troca de mercadorias entre os três países a custo reduzido - com o México e o Canadá, como “o pior acordo comercial assinado” e que é um “matador” de empregos nos EUA.Na segunda-feira, Trump anunciou que os EUA e o México concordaram em renovar o NAFTA. Classificou-o como “muito bom” e “muito mais justo” para os dois países.Na quarta-feira, o presidente norte-americano fez um ultimato ao Canadá para assinar o tratado até sexta-feira. Depois de quatro reuniões, a chanceler Chrystia Freeland disse aos jornalistas que não foi possível chegar a um acordo.No entanto, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, disse que era possível fechar o acordo até hoje, mas dependia se era “bom ou não” para o país.Durante a campanha eleitoral de Trump, o acordo Trans-Pacific Partnership (TPP) – livre comércio entre 12 países banhados pelo oceano Pacífico – foi criticado. O presidente norte-americano disse que o acordo era um “desastre para o país”.Um dos primeiros atos de Trump como presidente foi retirar os EUA do TPP, embora tenha dito que poderia considerar um novo acordo se fosse “substancialmente melhor” do que o feito com o ex-presidente Barack Obama.