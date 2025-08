Trump antecipa "boa hipótese" de reunião com Putin e Zelensky "muito em breve"

Sem dar detalhes sobre a data ou o local do possível encontro, Trump escusou-se também a comentar a probabilidade de um acordo pôr fim à guerra na Ucrânia: "Este acordo já me desiludiu no passado", acrescentou, numa aparente referência ao seu homólogo russo.Horas antes, a porta-voz da presidência norte-americana, Karoline Leavitt, afirmou que num encontro hoje em Moscovo com um enviado de Trump, "os russos manifestaram o desejo de se reunir" com o Presidente norte-americano, que está "aberto" a sentar-se com os homólogos russo e ucraniano.De acordo com o New York Times, Trump disse hoje a vários líderes europeus que queria reunir-se pessoalmente com Putin já na próxima semana e depois realizar uma reunião a três com Zelensky, em que teria o papel de mediador.O Presidente norte-americano anunciou os seus planos para se encontrar com Putin durante uma chamada telefónica com Zelensky, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão Friedrich Merz e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.O encontro de hoje em Moscovo decorreu a dois dias de expirar um ultimato estabelecido pelo líder da Casa Branca à Rússia no sentido de suspender a sua ofensiva na Ucrânia, sob ameaça de agravamento de sanções diretas e sanções secundárias a países que comprem hidrocarbonetos russos."Tivemos hoje conversações muito boas com o Presidente Putin, e há uma boa hipótese de fecharmos o acordo, o fim deste caminho (para a guerra). Há uma boa hipótese de haver uma reunião muito em breve", disse Trump aos jornalistas.Logo após a reunião hoje realizada na capital russa, Trump considerou que foi "muito produtiva" e permitiu alcançar "grandes progressos"."Witkoff acabou de ter uma reunião muito produtiva com Putin. Foram feitos grandes progressos! Depois, informei alguns dos nossos aliados europeus sobre os detalhes. Todos concordamos que esta guerra deve terminar e trabalharemos para alcançar esse objetivo nos próximos dias e semanas", declarou Trump na sua rede social, Truth Social, sem dar mais pormenores.Um alto responsável norte-americano citado pelas agências internacionais indicou, no entanto, que, apesar dos progressos assinalados por Trump, os Estados Unidos ainda planeiam implementar sanções secundárias na sexta-feira, visando os países que compram bens à Rússia, sobretudo petróleo e armas.Mais cauteloso, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou hoje que ainda há "muito trabalho a fazer" antes de se poder realizar uma reunião entre Trump e Putin, para pôr fim à guerra na Ucrânia."Se a situação continuar a progredir, esperamos que a oportunidade para uma reunião (entre Trump e Vladimir Putin) com o Presidente Zelensky se apresente muito em breve, esperemos que num futuro próximo. Mas, obviamente, ainda há muito trabalho a ser feito antes que isso aconteça", disse em entrevista à Fox Business.Rubio afirmou que os contactos com as partes vão continuar nos próximos dias sobre os detalhes de um acordo de paz na Ucrânia, para que um encontro entre Trump e Putin "valha a pena"."Penso que o que temos é uma melhor compreensão das condições em que a Rússia estaria preparada para terminar a guerra. Agora temos de comparar isto com o que os ucranianos e os nossos aliados europeus - mas principalmente os ucranianos, claro - estão dispostos a aceitar. E o que se tenta ver é: até que ponto se consegue aproximar estas duas posições?", disse Rubio."Se conseguirmos que o que os ucranianos aceitarão e o que os russos aceitarão esteja suficientemente próximo, então penso que há uma oportunidade para o Presidente ter uma reunião que inclua Putin e Zelensky para tentar encerrar este assunto", adiantou.O Kremlin (presidência russa) descreveu apenas as conversações de hoje como "úteis e construtivas", mas recusou "dar continuidade aos comentários com algo mais substancial".