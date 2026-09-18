Trump anuncia acordo entre EUA e Dinamarca para "controlo" da segurança na Gronelândia

Donald Trump afirmou mesmo que obteve, por via deste acordo, um “controlo permanente de segurança" no território ártico sob jurisdição dinamarquesa.





Segundo o presidente norte-americano, o acordo vai impedir qualquer presença militar "adversária" dos Estados Unidos na Gronelândia.





Na rede Truth Social, Donald Trump explica que este acordo vai ao encontro de "TODAS as nossas preocupações" dos norte-americanos. "Não haver NENHUM CUSTO para os Estados Unidos!", acrescenta.





"Sob as minhas ordens, trabalhámos com os representantes da Dinamarca e Gronelândia para garantir que os Estados Unidos vão ter PARA SEMPRE a capacidade total de fazer o que for necessário na Gronelândia para assegurar e defender a segurança da Gronelândia e dos Estados Unidos", acrescentou.













Minutos antes do anúncio de Trump, a agência Reuters adiantava que os Estados Unidos e a Dinamarca se preparavam para fechar um acordo sobre o estatuto da Gronelândia.





O entendimento, escrevia a agência, daria ampla presença militar aos EUA na Gronelândia. De acordo com duas fontes citadas pela Reuters, as partes envolvidas discutiram os termos de um acordo que permita a construção de uma "Cúpula Dourada", ou seja, um enorme escudo antimíssil para proteger o território norte-americano.