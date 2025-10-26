Trump anuncia "acordo histórico" entre Tailândia e Camboja após disputa fronteiriça

"É um acordo histórico para acabar com o conflito militar entre o Camboja e a Tailândia", disse Donald Trump durante uma intervenção no centro de convenções de Kuala Lumpur, onde chegou hoje para participar na cimeira de líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Confrontos entre a Tailândia e o Camboja, em julho, na fronteira comum, cujo traçado ambos contestam, causaram mais de 40 mortos e centenas de milhares de deslocados.

A etapa malaia de Donald Trump faz parte de uma digressão asiática que o leva também à Coreia do Sul, onde se vai reunir na quinta-feira com o homólogo chinês, Xi Jinping, para discussões comerciais cruciais para a economia mundial.

Trump também se mostrou aberto a um encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, durante esta digressão.

"Se quiserem passar a mensagem, estou aberto a isso", afirmou no sábado.«