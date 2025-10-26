Trump anuncia assinatura de acordo de paz entre Tailândia e Camboja logo que chegue à Malásia

O primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, adiou no sábado a partida para a Malásia, depois da morte da rainha-mãe Sirikit, mas manifestou intenção de fazer a viagem e pediu que a assinatura do acordo de paz fosse antecipada para esta manhã.

"A fim de satisfazer todos neste importante evento, assinaremos o acordo de paz assim que chegarmos", declarou Trump numa mensagem publicada a partir do avião presidencial na rede social Truth Social, dirigindo as condolências ao "grande povo da Tailândia".

Confrontos entre a Tailândia e o Camboja, em julho, na fronteira comum, cujo traçado ambos contestam, causaram mais de 40 mortos e centenas de milhares de deslocados.

O Presidente norte-americano participou nas negociações que levaram ao cessar-fogo entre Banguecoque e Phnom Penh.

A etapa malaia de Donald Trump faz parte de uma digressão asiática que o leva também à Coreia do Sul, onde se vai reunir na quinta-feira com o homólogo chinês, Xi Jinping, para discussões comerciais cruciais para a economia mundial.

Trump também se mostrou aberto a um encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, durante esta digressão.

"Se quiserem passar a mensagem, estou aberto a isso", afirmou no sábado.