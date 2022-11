Trump anuncia candidatura pela terceira vez. O que mudou desde 2016?

Ainda que tenha alcançado algumas das medidas a que se propôs, entre as quais a redução de impostos ou a nomeação de três juízes conservadores para o Supremo Tribunal -,, como a de pôr fim às reformas democratas na Saúde ou a da construção de um muro na fronteira com o México que travasse eficazmente a passagem de migrantes.Além disso, a recandidatura do ex-presidente está desta vez, invadido por uma multidão depois de Trump ter apelado aos seus apoiantes para que se manifestassem contra a vitória de Joe Biden.O incidente, que fez várias vítimas mortais, mantém-se bem vivo na memória da população, até porque continua a decorrer a investigação judicial ao mesmo. Ainda no final de outubro, a comissão que investiga os eventos de 6 de janeiro intimou Trump a depor.Muitos eleitores republicanos parecem ter mesmo virado costas ao ex-presidente devido a este episódio. Pode ser essa uma das razões dos. Já outros candidatos republicanos que não tinham demonstrando o mesmo apoio a Trump conseguiram, por outro lado, melhores resultados.Também o argumento da idade pode pesar na recandidatura de Trump. Se ganhasse as eleições de 2024, teria 78 anos quando tomasse posse – mas continuaria, ainda assim, a ficar em segundo lugar na lista de presidentes mais velhos da história dos Estados Unidos, atrás de Joe Biden.

Porquê a urgência em anunciar a recandidatura?

Vários analistas políticos têm ponderado sobre a razão que levou Trump a apressar-se a anunciar uma recandidatura.: o do assalto ao Capitólio e o das caixas de material classificado da Casa Branca que foram encontradas na sua residência em Mar-a-Lago.

Trump já assumiu, no passado, adorar a ideia de complicar a vida ao Departamento de Justiça. Agora, a recandidatura à presidência pode dificultar as investigações, pois o candidato poderá alegar que Joe Biden está a influenciar a Justiça no sentido de dificultar a corrida presidencial a Trump.





Este teria, assim, hipótese de insistir na ideia de “perseguição” e conluio contra si e contra os republicanos.

Para além daqueles processos judiciais, o antigo líder está também envolvido numa investigação à alegada adulteração de resultados eleitorais de 2020 no Estado da Geórgia, num caso de suspeitas de fraude envolvendo o seu império comercial em Nova Iorque e num processo de difamação relacionado com queixas de agressão sexual.Outra razão para a pressa no anúncio de recandidatura pode residirMaggie Haberman, correspondente dona Casa Branca, acredita que Donald Trump não quer deixar espaço para adversários nas próximas eleições e que tem tentado, em particular, ofuscar DeSantis, governador da Florida – que acabou de ter uma vitória esmagadora sobre o opositor democrata Charlie Crist nas intercalares.

Argumentos para uma possível vitória

Há quem conteste, por outro lado, que apesar de ter conseguido bons resultados nas intercalares,e poderá não ser forte o suficiente para vencer uma corrida à Casa Branca.Para Maggie Haberman, Trump é o mais forte candidato republicano até ao momento., resume a correspondente num podcast do NYT.O recandidato pode também ser beneficiado pela improbabilidade de o Partido Republicano se mobilizar contra ele. “Em teoria, podem fazê-lo”, mas Kevin McCarthy, candidato à liderança republicana da Câmara dos Representantes, precisa de Trump para conseguir ser eleito, visto que muitos dos membros desta são apoiantes do ex-presidente, explica Haberman.Além disso, os republicanos podem acreditar que uma oposição a Trump seria em vão, já que em 2016 houve um esforço para o travar e esse esforço falhou.Há ainda quem considere que. E, por essa razão, até quem dentro do partido não simpatiza com Trump continua a vê-lo como um candidato forte.

O que pensam os republicanos sobre a recandidatura?

Durante muitos meses, os republicanos mostraram desagrado com a ideia de uma recandidatura de Trump, ou por terem em mente um candidato diferente, ou por quererem deixar para trás o passado menos positivo do partido.